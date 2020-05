Booba prend position pour Shay !

Attaquée une nouvelle fois par sa rivale, Fanny Neguesha, Shay a eu la surprise de voir débarquer un renfort de poids en la personne de Booba ! Le Duc a défendu son ancienne protégée contre l'ex-femme de Mario Balotelli alors que cette dernière vient de relancer un clash qui dure depuis quatre ans quand la Wags avait accusé la rappeuse d'avoir copié son style et son attitude pour créer son personnage. A l'époque, B20 avait déjà taclé l'ancien mannequin. Il a renouvelé son soutien à Shay avec une certaine agressivité...

Ce sont les mêmes griefs que la chroniqueuse de l'émission TPMP a rappelés dans un entretien avec le youtubeur Sam Zirah. Elle a raconté à nouveau sa rencontre avec le Duc, quand elle avait 17 ans et qu'elle devait participer à un clip de Booba. Plus tard, elle aurait eu vent de rumeurs qui disaient que le rappeur du 92I avait façonné Shay à son image.

"Il s'occupait d'une artiste à l'époque, une artiste qui fait du rap. Je savais via les productions que l'image de cette artiste était faite pour être collée à la mienne. Elle avait une image qui ne collait pas à son public. Il fallait qu'elle ressemble plus à une fille qui plaît sur les réseaux. [...] Au début ça ne me dérangeait pas [...] J'adore les gens qui s'inspirent mais je n'aime pas le copier-coller. Donc quand les gens ont commencé à dire: 'elle te ressemble'. J'ai fait un constat en disant, je peux comprendre, mais là ça devient flagrant. Il ne faut pas ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas."