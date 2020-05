Azealia Banks clashe violemment Nicki Minaj !

Elle relance le beef !

On en vient à se demander si les rappeurs américains qui, contrairement à nous, sont toujours confinés, ne sont pas en train de péter un plomb. Quand ce n'est pas Young Chop qui fait n'importe quoi et qui finit en prison, 50 Cent qui s'en prend à tout le monde ou 6ix9ine qui allonge la liste de ses ennemis, c'est Azealia Banks qui ne trouve rien de mieux à faire que de remettre de l'huile sur le feu de son clash avec Nicki Minaj, incluant au passage Cardi B qu'elle avait déjà démonté par le passé. Dans une attaque frontale sur Instagram, elle a violemment insulté Mrs Petty pour avoir collaboré avec Doja Cat sur le titre "Say So Remix" alors que cette dernière se débat avec des accusations de racisme.

Azealia Banks s'est totalement lâchée sur Instagram.

"Une autre chose que je trouve drôle, c'est Nicki... Pour tout ce que tu dit sur Cardi B ou sur les femmes noires et maintenant, tu es tranquille parce que tu as ton numéro un avec cette chienne blanche" dit-elle en faisant référence à Doja Cat. Ensuite, on vous passera la traduction mais elle l'insulte salement et gratuitement puisque, a priori, Nicki Minaj n'était pas au courant des déboires de Doja Cat lors de l'enregistrement de leur morceau.

Durant sa folle diatribe, Azealia Banks a aussi entraîné Cardi B dans cette histoire alors qu'elle n'a clairement rien demandé en expliquant que Nicki Minaj était jalouse de Bardi.

"Maintenant que j'y pense, tu es jalouse de Cardi. Tu es juste jalouse parce qu'elle a plus d'argent que toi. Tu as fait toute une émission de radio juste pour dire à quel point Cardi B est mauvaise pour les femmes noires."

Mais ce n'est pas pour autant qu'elle trouve une quelconque qualité à Cardi B qu'elle qualifie plus tard de "poubelle" et dont elle affirme qu'elle n'écrit pas ses textes. Elle a aussi suggéré à Nicki Minaj de continuer son émission sur Queen Radio et de "déchirer la tête de Doja tout de suite" ou alors c'est qu'elle est "vendue".

Durant cette intense session, elle a aussi parlé de Dave Chappelle et Dave East qu'elle a aussi clashés pour la forme.

Une grosse journée pour Azealia Banks...