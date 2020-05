6ix9ine clashe G Herbo et Charlamagne Tha God

Alors que 6ix9ine s'en prenait tranquillement à Charlamagne Tha God, un des animateurs du Breakfeast Club, lui rappelant une de ses promesses et ressortant pour l'occasion une vieille vidéo où l'infortuné disait, en parlant de son procès : "si Tekashi se sort de cette affaire, je vais lui s*cer la b*te, il n'a même pas besoin de demander", G Herbo est intervenu dans les commentaires, rappelant que techniquement, il s'était sorti de son affaire car 6ix9ine avait conclu un deal avec les autorités fédérales pour témoigner contre ses co-accusés.

Tekasi a évidemment immédiatement répondu en demandant à G Herbo s'il avait de l'herpès... Avant d'ajoutait qu'il voulait bien qu'on lui cite un de ses titres ou un de ses projets qui seraient certifiés platine...



Le rappeur de Chicago ne s'est pas démonté et a répondu à 6ix9ine dans les commentaires pour insister sur le fait que lui avait une chose que Tekashi n'a pas et n'aura plus, le respect de la rue.

"Je suis platine dans la rue, un endroit où tu ne veux pas être, où tu ne pourras plus jamais aller. Et je suis devenu riche par moi-même [...] Tu as payé pour être cool [...] Reste en sécurité."