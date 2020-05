Dave East arrêté !

Dave East a été menotté et emmené au poste.

Dave East a été arrêté vendredi dans le quartier du Queens à New York. Un représentant du NYPD a confirmé à XXL que l'artiste signé chez Mass Appeal Records a été arrêté vendredi 22 mai au matin et assigné à comparaître pour possession illicite de drogue et défaut de conduite. Mais selon un autre rapport cité par NBC 4, le rappeur né à Spanish Harlem n'était que le passager d'un SUV qui a été stoppé par les forces de l'ordre pour ne pas avoir mis de clignotant lors d'un virage près des Queensbridge Houses dans la région de Long Island City.

Les deux rapports indiquent toutefois qu'une fois à hauteur du véhicule, les forces de police ont senti l'odeur de weed provenant de l'intérieur du SUV et bien que le conducteur ait montré ses papiers, Dave East aurait été agressif avec les représentants de la loi. Finalement, ces derniers auraient découvert une demi-douzaine de sacs remplis d'herbe dans la voiture. Ils auraient alors embarqué tout le monde dont le rappeur.

Dave East a lui-même partagé des images sur lesquelles on voit la police le menotter. On peut l'entendre dire aux officiers: "Je ne me bats pas, je ne me bats pas. Enfermez-moi." Pendant ce temps, beaucoup de gens sont venus manifester leur soutien au rappeur, accusant la police de le harceler.