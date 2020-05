50 Cent : son troll s'attaque à Snoop Dogg

50 Cent va peut-être avoir enfin la paix. Il semble que Lushux, le street-artist australien qui le dépeint sous toutes les formes ait trouvé un autre modèle, Snoop Dogg. En effet, il a partagé sur son compte Instagram, une photo d'une peinture du chien de Long Beach grimé en Barack Obama. Ceci dit, c'est quand même plus la classe que d'être caricaturé en 6ix9ine comme l'a été Fifty...

Lushux a accusé 50 Cent d'être à l'origine de son agression qui lui a valu de finir à l'hôpital. Est-ce pour cette raison qu'il a décidé de changer de modèle ? Toujours est-il que cette fois, le street-artist a partagé une photo de Snoop Dogg qui semble l'avoir plutôt bien pris et a même demandé son avis au producteur de la série "Power".

Mais soit Lushux travaille vraiment très vite, soit il a plusieurs peintures d'avance parce qu'il a aussi partagé une photo hilarante d'une de ses illustrations murales en combinant son modèle préféré 50 Cent avec un célèbre animateur de la télévision américaine mais également restaurateur, Guy Fieri, créant ainsi "Guy Fifty". On comprend pourquoi le rappeur new-yorkais le prend de plus en plus mal parce que Lushux va de plus en plus loin dans la caricature mais surtout, il est de plus en plus drôle !

On a déjà hâte de voir la prochaine oeuvre de Lushux !