6ix9ine : Lil Tjay insulte ses fans !

6ix9ine a un nouvel ennemi.

Après les menaces réelles sur la personne de 6ix9ine que font toujours peser le gang des Nine Trey Bloods et beaucoup d'autres rappeurs, voici maintenant que Lil Tjay s'attaque aux fans du rappeur aux cheveux multicolores. Il n'admet pas que l'on puisse écouter la musique de quelqu'un qui a balancé ses complices pour éviter la prison à vie. Alors, il se lâche complètement, mais il assume.

Comme beaucoup de rappeurs qui ont un passé street ou qui ont au minimum vécu dans des projects, Lil Tjay n'est pas fan de ceux qui dénoncent et plus généralement de ceux qui parlent à la police. Cette position n'est pas nouvelle, mais là où le rappeur du South Bronx se démarque de ses camarades, c'est que lui, plutôt que de s'en prendre à 6ix9ine directement, même s'il ne l'oublie pas, il fustige également son public et tous ceux qui travaillent avec lui à la diffusion de sa musique.

Dans un récent live sur Instagram, il s'est directement adressé aux fans de Tekashi, ceux qui ne voient pas de problème à ce que leur rappeur préféré soit une balance et il n'a pas mâché ses mots, c'est le moins que l'on puisse dire.

"Si tu aimes la musique de 6ix9ine, suce ma b*te ! [...] J’en ai marre de faire semblant. Je le faisais depuis deux ans en étant un mec modèle. Maintenant, je me lâche. Il pense qu’il a fait une bonne chose en balançant des noms. Je ne sais pas de quoi il parlait mais qu’il reste à sa place. Vous ne pouvez pas faire tout cela et essayer de justifier le fait que vous soyez une balance. Tous ceux qui pensent qu'il a bien fait, sortez de notre culture, restez de votre côté."

Ça a le mérite d'être clair, net et précis...