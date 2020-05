Gunna une balance ? Il se justifie.

Gunna est mis en cause par un reportage.

Depuis le retour fracassant de 6ix9ine dans le monde du rap américain, le sujet des balances est encore plus sensible qu'il ne l'était déjà. Tekashi a donné ses complices pour échapper à la prison à vie et son succès actuel met les artistes mal à l'aise. Alors, comme Gunna, quand on est accusé d'être une "snitch", ça devient tout de suite compliqué de prouver le contraire.

En pleine promotion de son album "Wunna" à sortir le 22 mai, Gunna était l'invité de Charlamagne Tha God dans l'émission "The Breakfast Club". Mais ce qui intéressait le plus les auditeurs, c'est de savoir si oui ou non Gunna avait collaboré avec la police quand il était plus jeune. En effet, depuis quelques jours circule sur un reportage sur Internet montrant Gunna, 17 ans à l'époque, parlant du meurtre d'une jeune femme, une affaire dans laquelle son cousin semblait impliqué. L'extrait de quelques minutes proviendrait de l'émission "Crime Stoppers" qui mettait en avant les gens qui aidaient les autorités à résoudre des affaires et participaient à l'arrestation de criminels.

"Mec, je ne sais pas de quoi il s'agit, Crime Stoppers quoi ? Je n’ai jamais arrêté un crime. Jamais. Oui c'est moi, mais ce n'était pas Crime Stopper. Je ne sais pas ce que ces mecs veulent parce que je n’étais pas dans l’émission. Alors un mec arrive, dit que j’ai balancé… Qui ? Je n’ai jamais jamais été dans ce cas”.

Pour Gunna, l'explication est tout autre. "Mon cousin était en prison - une petite fille a été tuée - et un autre gars est allé au tribunal pour dire que mon cousin était coupable, mais mon cousin n'avait rien fait. Il est encore en prison aujourd'hui."

Dans la même interview, il est aussi revenu sur "Wunna" et a dit que si cet album avait pris du temps, c'est qu'il avait beaucoup procrastiné mais il a quand fait une révélation sur son enregistrement qui s'est fait en Jamaïque.