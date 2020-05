50 Cent n'assume pas l'agression de son troll

Cela fait plusieurs mois que 50 Cent est pris pour cible par un street-artist australien, Lushux, qui le caricature sous les traits de personnalités de la pop culture. Si, au départ, cela a fait sourire le rappeur et qu'il lui a même trouvé du talent, il s'est vite agacé au point de le menacer s'il n'arrêtait pas. Il n'a pas eu besoin d'aller plus loin puisque ses fans ont agressé Lushux, l'envoyant à l'hôpital. Malgré ses menaces répétées, Fifty se désolidarise aujourd'hui de cette action violente.

"Il a été frappé au visage, ce n'est pas moi qui ait fait ça" a rigolé 50 Cent sur Instagram en utilisant plusieurs émojis sous une photo qui montre le travail de Lushux le peignant avec une perruque noire et bouclée.

50 Cent fait référence à la publication de Lushux qui expliquait s'être fait agresser alors qu'il travaillait et que cela avait été si violent qu'il avait terminé à l'hôpital. Il avait accusé 50 Cent d'être l'instigateur de cette action violente puisqu'il n'a eu de cesse de le menacer en partageant chacune de ses oeuvres. Même si, évidemment, le producteur de la série "Power" ne pouvait pas être physiquement sur les lieux, des fans auraient pu lui "obéir" et mettre ses menaces à exécution notamment quand il disait que Lushux avait "une cible sur le dos" et qu'il "méritait un bon coup de pied au cul". Alors s'il peut dire aujourd'hui qu'il n'y est pour rien, il a quand même une part de responsabilité.