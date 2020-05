6ix9ine : Snoop, Warren G, Juicy J et Ice-T le trollent

Depuis son craquage sur les chiffres du Billboard, 6ix9ine s'est fait reprendre de volée par Ariana Grande, Justin Bieber et l'institution de classement. Il était évident que les autres rappeurs n'allaient pas rater l'occasion de tacler Tekashi et son attitude de "pleureuse".

Juicy J a été un des premiers à dégainer. Dans un message effacé depuis, il demandait ce que l'on pouvait acheter d'autres puisque selon Tekashi, on pouvait se payer la première place du Hot 100. C'est en tout le sens de ses récentes déclarations.

Comme beaucoup dans la communauté hip-hop, Warren G est conscient de tout ce qui se passe autour de 6ix9ine. Le vétéran West Coast s'est évidemment rangé aux côtés de Snoop Dogg engagé depuis quelques jours dans une bataille verbale avec Tekashi. Mais ce qui le désole le plus, c'est l'état de la culture.

"Dam, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de loyal ou qui a de la morale ? Pffff, le game est déconnecté de la rue et est passé au business et à la politique."

Snoop a répondu dans les commentaires qu'on était infesté par les rats. La référence est on ne peut plus claire...

Enfin, le dernier à s'y mettre est Ice-T, formé dans le sud de Los Angeles où on respectait le code de la rue et où la fidélité était absolue. Il n'est donc pas surprenant que le vétéran du gangsta rap ait eu lui aussi son avis sur 6ix9ine. Il a partagé un mème du film "Casino" qui date de 1995 où 6ix9ine prend l'allure de Joe Pesci qui va se faire démolir parce qu'il a trop parlé. La légende est assez simple : "Aucun commentaire nécessaire".

Après Gucci, YG et Meek Mill, d'autres rappeurs s'en prennent à Tekashi par rapport à son attitude. Ils seront encore plus nombreux dans certain temps...