50 Cent : ses fans agressent l'artiste qui le caricature

Ce n'est pas la première fois que 50 Cent menace Lushux, le street-artist qui ne cesse de le peindre sur les murs sous les traits de personnalités de la pop culture. Après une nouvelle caricature de lui en Mike Tyson, Fifty s'est une nouvelle fois montré virulent. Et il semble que cette fois, ses fans l'aient écouté puisque Lushux a été agressé alors qu'il travaillait sur une nouvelle peinture.

Lushux a encore frappé. Le street-artist australien a cette fois représenté sa victime préférée, 50 Cent, en Mike Tyson après l'avoir grimé en 6ix9ine, Donald Trump ou encore Taylor Swift.

Sans que l'on sache exactement pourquoi 50 Cent continue de partager les oeuvres Lushux puisqu'elles semblent le mettre dans un état de colère que confirme la légende qu'il a laissé sous la photo, c'est encore lui qui a partagé le portrait de "50 Thent", le nom donné à la dernière fresque murale de Lushux. Il le menace mais le met en avant... On ne peut que penser que cette démarche reste schizophrénique. Et si le producteur de la série "Power" admet le talent de l'artiste, il en a quand même ras-le-bol d'être sa cible et à force de dire qu'il a besoin d'un "bon coup de pied au cul" ou qu'il "a une cible dans le dos", des fans du rappeur l'ont pris au mot et ont agressé Lushux.

Lushux a partagé un post de la même peinture avec une photo sur laquelle il semble être en sang sur un lit d'hôpital. Dans la longue légende qui accompagne cette photo, il explique qu'il a dû recevoir des soins parce qu'il a été attaqué à cause de son travail.