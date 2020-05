6ix9ine : Billboard répond à ses accusations

Billboard s'est défendu face à 6ix9ine.

6ix9ine n'est pas premier du Billboard Hot 100 avec son titre "Gooba". Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il l'a très très très mal pris. Il a accusé le Billboard de tricheries après avoir déjà pris les devants quelques jours avant en les menaçant. Il a tenu parole... Il a accusé l'institution d'avoir triché à son détriment et a littéralement hurlé qu'on pouvait désormais acheter la première place du classement. Si Justin Bieber et Ariana qui sont officiellement les numéros un lui ont déjà répondu, l'institution vient elle aussi de répondre aux accusations de Tekashi en rappelant notamment ses règles de calcul.

Le Billboard a donc dû se défendre et réexpliquer sa méthode de comptage, celle-là même qui a placé le titre "Stuck With U" d'Ariana Grande et Justin Bieber en tête du classement Hot 100. 6ix9ine avait déjà commencé à menacer le Billboard quand il a senti que son titre "Gooba" ne serait pas numéro un. Puis, quand cela a réellement été le cas, il a complètement disjoncté.

Billboard a donc rappelé que les chiffres avancés par Tekashi ainsi que ses calculs n'engageaient que lui et n'étaient pas les leurs. Ils ont d'ailleurs précisés que rien dans ce que le rappeur de Brooklyn avançait ne venait de chez eux.

"Le graphique prévisionnel référencé n'a ni été créé ni fourni par Billboard à l'industrie. Ceux qui ont accès aux données de vente, de streaming et de radio de diverses sources créent souvent leurs propres modèles de graphiques et les mettent à jour comme ils le veulent. Billboard ne distribue aucune prévision de classement Hot 100 aux labels, à la direction ou aux artistes."

Billboard a eu aussi la même explication que Justin Bieber, à savoir que 6ix9ine a comptabilisé les streams mondiaux et pas seulement ceux des Etats-Unis qui sont pourtant la base du classement Hot 100. Ce qui fait que si 6ix9ine parle de 180 millions de streams audio et vidéo alors que Billboard n'en compte que 55,3 millions sur le territoire des Etats-Unis. L'institution a aussi nié la possibilité de pouvoir acheter 60 000 streams avec six cartes de crédits, une thèse que soutient pourtant Tekashi qui semble avoir trouvé la parade. Pour son titre qui va sortir vendredi 22 mai ?