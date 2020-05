Usher trollé par des fans pour ses propos sur Nicki Minaj

Usher condamné par le tribunal du Net.

A l'heure des réseaux sociaux et vu la vitesse de propagation des informations, il faut vraiment faire attention à ce que l'on dit. Cela vaut pour nous mais aussi (et surtout ?) pour les superstars dont chaque parole est scrutée et analysée. La moindre parole de travers, le moindre mot ambigue et la sanction est immédiate. La dictature d'Internet prend alors des allures de tribunal. C'est ce que vient d'apprendre Usher pour ses propos sur Nicki Minaj. Alors qu'il discutait avec Swizz Beatz d'un possible Verzuz entre Lil Kim et Barbie, le crooner s'est laissé à dire que cette dernière n'était qu'un produit de la première. Même si on comprend bien la teneur de son propos, les fans de la rappeuse de Young Money lui sont tombés dessus et ne cesse de le harceler depuis sa malheureuse phrase.

Alors qu'ils discutaient des combinaisons possibles pour un prochain Verzuz puisqu'Usher pourrait affronter Chris Brown, le chanteur a été catégorique quand la possibilité de regrouper Nicki Minaj et Lil Kim a été évoqué. "C'est non", a-t-il dit. "Nicki est un produit de Kim". Sous-entendu, elles se ressemblent trop et Kim a ouvert la voie à des artistes comme Minaj. Mais ce n'est pas du tout comme ça que l'on interprété les fans de Nicki. Quelle erreur ne venait-il pas de faire ! Le tribunal du Net l'a condamné sans jugement pour avoir oublié que les deux artistes ont eu des tensions par le passé. Mais les partisans de Miss Minaj ont préféré oublier l'impact de Lil Kim sur le rap en général et le rap au féminin en particulier pour déverser leur colère sur Usher qui s'est fait troller comme jamais. Il faut quand même noter que ces derniers ont la mémoire courte car leur idole elle-même a souvent fait référence à Lil Kim et a même déclaré dans une interview où elle devait donner ses cinq rappeurs préférés que que "Kim est la pionnière de ma génération. C'est la reine des abeilles".

Usher n'a pas dit le contraire et pourtant les trolls se sont déchaînés.