6ix9ine : Ariana Grande et Justin Bieber lui répondent

La polémique fait rage !

Hier soir, heure français, 6ix9ine a littéralement pèté un plomb quand il a appris que "Gooba" ne serait pas numéro un du Billboard Hot 100, le classement des ventes de singles parce qu'il est notamment devancé par le duo composé de Justin Bieber et Ariana Grande et de leur titre "Stuck With U". Il les a accusés, notamment Ariana Grande et son équipe, d'avoir acheté 60 000 streams avec six cartes de crédit différentes pour réussir à obtenir la première place du Billboard. D'où sa conclusion sans appel : on peut acheter le numéro un du Hot 100. Evidemment, Justin Bieber et Ariana Grande, qui sont de grandes stars, lui ont répondu.

Dans sa longue tirade un peu décousue d'hier, on a vu un 6ix9ine particulièrement en colère accuser Billboard d'avoir truqué les chiffres de leur classement au profit du morceau entre Ariana Grande et Justin Bieber "Stuck With U". Il n'a pas du tout apprécié que son single "Gooba" n'atterrise qu'à la troisième place. Sans jamais le citer, Ariana Grande lui a répondu en expliquant que son morceau avait normalement gagné sa place.