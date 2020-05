Young Thug vs French Montana : le beef repart de plus belle

Au sujet des chiffres de "Slime & B"

On le sait, Young Thug et French Montana ne s'aiment pas. Alors quand French a dit qu'il avait de hits pour partager l'affiche d'un festival avec Kendrick Lamar, le Thugger lui a immédiatement sauté à la gorge et les deux rappeurs se sont ensuite échangés coups pour coups. Alors que les prévisions de vente du projet de Young Thug avec Chris Brown, "Slime & B", se situent autour de 19 000 copies, French Montana n'a pas manqué d'en souligner la faiblesse par le biais d'un compliment déguisé.

"Vous savez à quel point j'aime Chris et nous avons enterré notre opposition avec Thug. J'aime vraiment cet album mais je pense qu'il y aurait pu y avoir d'avantage de promotion !"

Evidemment, Young Thug n'a pas traîné pour répondre. Il s'est lui aussi emparé de son compte Instagram pour répliquer à Montana.

"Nous l'avons mis gratuitement sur Soundcloud pendant trois jours tatie, [...] parce qu'il voulait le sortir le jour de son anniversaire. Maintenant, fais attention à ton petit biz.

Il a continué en citant son propre disque :

"Tu as vu mon dernier album et tu as certainement vu le sien, tatie..."

Young Thug a ensuite ajouté qu'il sortirait un autre album si jamais French Montana continuait à lui prendre la tête.