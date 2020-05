6ix9ine attaque et accuse Snoop Dogg d'être une balance

Tandis que Snoop partageait un montage des exploits du "rat" qui répondait tout de même en commentaires que le Dogg n'avait pas dit que les documents dont il parlait étaient faux.

Bref, on le voit, cette situation fait rire 6ix9ine, beaucoup moins Snoop Dogg qui se fait menaçant. Ce qui est certain, c'est que le Dogg ne pouvait déjà plus le voir, la situation ne risque pas de s'arranger et vu la menace que le rappeur de LA laisse planer, on serait Tekashi, on ne serait pas tranquille. Mais peut-être est-il habitué avec les Nine Trey Bloods qui veulent déjà le voir mort. Toujours est-il qu'il continue quand même de jouer avec le feu...