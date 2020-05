6ix9ine continue de justifier son attitude de balance

Tekashi a même lancé un sondage.

Evidemment, vous en avez peut-être marre d'entendre parler de 6ix9ine mais difficile de passer à côté du sujet en ce moment d'autant plus quand le rappeur de Brooklyn lui-même continue son opération reconquête. Sur Instagram, il a en effet lancé un sondage pour poursuivre sa justification sur le fait qu'il a balancé la plupart de ses comparses parce qu'ils lui avaient manqué de respect, dans la droite ligne de son discours dans son live Instagram où il avait déjà expliqué la même chose.

Tekashi cherche toujours à faire passer l'idée que s'il a balancé tous ses complices du gang des Nine Trey Bloods, c'est parce que ces derniers ne se sont pas bien comportés avec lui. Qu'ils l'ont enlevé, qu'ils ont couché avec sa petite-amie, menacé sa mère et lui ont volé des millions. C'est en tout cas ce qu'il écrit dans sa story Instagram dans laquelle il demande à ses fans de voter, afin de savoir ce qu'eux-mêmes auraient fait s'ils s'étaient retrouvés à sa place. Non seulement le rappeur de Brooklyn cherche à se justifier mais il aimerait en plus qu'on lui donne raison...

Et il n'est pas étonnant de constater que plus de 85% des votants prennent le parti de dénoncer. 1 - On parle a priori de fans de 6ix9ine, 2 - Vu comment les choses sont présentées, difficile d'avoir envie de faire de la prison pour ça. Evidemment, le point de vue est celui du rappeur de Brooklyn et les choses ne sont pas aussi basiques. Tekashi oublie de parler de sa propre implication dans le gang et de tout ce qu'il a fait qui devrait aurait dû lui faire passer de nombreuses années en prison.

Rappelons qu'il a passé à peu près deux ans derrière les barreaux mais que sa peine a été réduite, alors qu'il risquait la prison à vie, parce qu'il a dénoncé tous ses complices et qu'il a été libéré en raison de l'épidémie de coronavirus qui sévit des les prisons américaines.

Et vous, vous auriez fait quoi ?