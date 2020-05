6ix9ine : sa nouvelle adresse déjà connue ?

Tekashi serait dans les Hamptons..

Une vidéo circule actuellement sur Twitter et elle montrerait la nouvelle résidence de 6ix9ine qui serait située dans les Hamptons, près de New York. Alors qu'il a dû déménager en catastrophe ce week-end pour ne pas avoir été assez discret et avoir été filmé par une de ses voisines, la nouvelle adresse de Tekashi viendrait de fuiter à nouveau sur la Toile.

La vidéo de dix secondes montre une immense portail en fer forgé et plusieurs véhicules de luxe aux couleurs extravagantes. Si rien ne confirme que c'est bien à cet endroit que se cache 6ix9ine, le doute est permis.