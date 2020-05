6ix9ine toujours menacé : Jackboy lui conseille de regarder dans son dos...

Son déménagement ne change rien à sa situation...

Le retour de 6ix9ine ne fait pas que des heureux. Snoop et Meek Mill ont déjà violemment critiqué les médias qui lui tressent des louanges. Quelques heures seulement après que le rappeur de Brooklyn ait dû quitter sa résidence car son adresse avait fuité, Jackboy a expliqué qu'il ne se voyait pas vivre de cette façon et conseille à Tekashi de toujours regarder dans on dos.

"Le web va continuer à montrer des choses comme ça" explique-t-il en référence à la vidéo de 6ix9ine qui se pavane sur sa terrasse. "Mais personne ne va publier l'envers du décor, les esquives et tout ce qu'il faut faire pour ne pas se faire repérer", a-t-il ajouté alors qu'il était en live sur Instagram. "Bouge ton cul garçon et esquive, esquive. Et tous les jours c'est comme ça ! Je ne pourrais pas vivre comme ça. Quel est l'intérêt d'avoir beaucoup d'argent si vous ne pouvez pas en profiter ? Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir le faire, quelqu'un va essayer de te la mettre."

Il faut bien admettre qu'on ne peut pas donner tort à Jackboy. Si le retour en musique et sur Instagram de 6ix9ine a battu tous les records, le rappeur de Brooklyn qui était apparemment installé à Long Island à New York a dû déménager en catastrophe alors qu'il se filmait sur sa terrasse avec des liasses de billets. Il a été reconnu par une des voisines qui a mis la vidéo sur Internet donnant par là même la localisation de Tekashi... Bon, évidemment, ça n'a pas été simple à gérer mais cela n'a pas empêché l'artiste aux cheveux multicolores de profiter de son argent. Depuis sa libération, il a acheté plusieurs voitures et des bijoux, notamment le requin en diamants qu'il porte autour du cou. Que Jackboy se rassure donc...