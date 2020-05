DJ Khéops vous donne rendez-vous en live sur Facebook

Au départ, il a mixé pour lui. C'est devenu un rituel.

Depuis le début du confinement, Khéops, le DJ d'IAM partage des mix en live sur Facebook. Cela lui permet de rester actif et de faire plaisir aux gens qui s'ennuient enfermés chez eux. Mais dépêchez-vous, il ne reste que quelques jours ! Enfin, normalement...

Qu’est qui t’a amené à faire des lives sur Facebook ?

Franchement, je m'emmerdais grave chez moi alors je me suis dit que ça serait pas mal de passer le temps en mixant. Ça m'a aussi fait oublié le blocage à la maison. C'est parti de là. Au départ, il n'y avait pas beaucoup de monde puis ça a grossi petit à petit et c'est devenu un rituel.

Est-ce que tu en fais tous les jours ?

Oui, j’en fais tous les jours de 18h à 19h. J’ai souvent changé d’horaire, des fois c’était de 16h à 17h, de 14h à 15h mais en général maintenant c’est 18-19h et le dimanche, je mixe de 14 à 15h.

Comment construis-tu tes mixes ?

Je ne construis rien, je fais tout à l'improvisation, selon l'inspiration du moment. J'ai quand même trois thèmes différents. Un jour, c'est funk, un autre hip-hop et encore un autre c'est old school R&B. J'ai aussi fait des mix spéciaux avec comme thème IAM ou New Jack Swing. Mais en général, j'ai une liste de 80 morceaux et je tape dedans durant le mix.

Quels sont les retours ?

Les retours sont plutôt bons. Il y a notamment beaucoup, beaucoup de commentaires mais ce qui me surprend le plus, ce sont les audiences des replays. Souvent le samedi, je fais un mix sur le compte Facebook de l'Olympique de Marseille. Forcément, ça touche beaucoup plus de monde mais sur un mix, avec le replay, on est allé à plus de 300 000 personnes ! C'est quand même pas mal !

Vas-tu continuer jusqu’au déconfinement ?

Oui, je vais continuer jusqu'à la fin et je verrais ce que je ferai le 10 mai. Je réfléchis à quelque chose d'original. Rendez-vous le 10 mai !

Propos recueillis par Grégory Curot

Vous pouvez revoir tous les mix de DJ Khéops ici !