50 Cent trolle à nouveau Young Buck

Sans doute frustré depuis qu'il est dans le rôle de la victime d'un troll, à savoir le street-artist Lushux qui le dépeint en personnalités de la pop culture sur les murs, 50 Cent a passé sa rage sur son ancien ami, Young Buck, une de ses victimes préférés depuis que les deux hommes n'appartiennent plus au G-Unit. Et même s'il a toujours de la réserve pour Ja Rule avec qui le beef est bien reparti depuis le début du confinement, Fifty a de la mémoire et n'oublie jamais son ancien acolyte.

Quand il a posté une image du défilé de la Gay Pride, il n'a pas pu s'empêcher de rappeler qu'il avait des doutes quant à l'orientation sexuelle de Young Buck.

50 Cent dont la réputation de troll n'est plus à faire, insiste sur l'homosexualité de Buck depuis que celui-ci aurait eu une relation avec une femme transgenre. Depuis cette histoire, les deux hommes sont en beef.

C'est évidemment Fifty qui avait ouvert le feu le premier en déclarant que Young Buck aurait le soutien de la communauté LGBT pour son nouvel album.

Evidemment, Young Buck a été surpris et déçu. Puis, la colère a pris le dessus. Et il a répondu, nourrissant un peu plus le beef. Il faut croire que même s'il dure depuis avril 2019, 50 Cent n'a pas du tout l'intention d'y mettre fin...