6ix9ine annonce son premier Instagram live !

Sa première apparition publique depuis sa sortie de prison.

Le retour de 6ix9ine aux affaires se fait plus précis. Alors qu'il avait annoncé quelque chose pour le vendredi 8 mai, il pourrait s'agir non pas d'un morceau ou d'un clip mais d'un Instagram Live, sa première apparition publique depuis sa libération anticipée. Il faut dire que jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de lui mais surtout pour des raisons extra-musicales, que ce soit pour ses provocations sur les réseaux sociaux ou pour ses dépenses faramineuses.

40 minutes, c'est le temps qu'il a fallu à 6ix9ine pour accumuler plus de 450 000 likes sur sa première publication Instagram depuis 2018.

Mardi 5 mai, le rappeur controversé de Brooklyn a partagé un message avec ses 15,3 millions de followers qui disait simplement: "J'arrive en live, vendredi 15h, Est".



Il a accompagné sa publication de la phrase suivante : "On démarre la fête. N'ayez pas peur."

6ix9ine a été libéré de prison en raison de la pandémie de coronavirus qui faisait rage dans les établissements pénitentiaires américains et de la fragilité de sa santé. Depuis, très peu de choses ont filtré sur ses projets, si ce n'est qu'il a presque immédiatement recommencé à troller alors que ça lui est interdit par la justice et qu'il doit travailler sur deux albums, un en anglais, l'autre en espagnol qu'il doit au label 10K Projects. Pour mener à bien cette opération et son retour qu'il a programmé pour le 8 mai prochain, il a demandé à la justice de pouvoir travailler dans son jardin, sans doute pour tourner des clips où il apparaîtra seul pour des raisons sanitaires et de sécurité.

On en saura un peu plus sur les projets de 6ix9ine et son état d'avancement vendredi. Et fans comme haters pourront se faire une idée de la volonté de Tekashi concernant la suite de sa carrière.