Ja Rule : "50 Cent a trop de pression"

Ja Rule a ironisé sur le refus de son rival de l'affronter dans une battle de hits.

Hier, 50 Cent revenait une nouvelle fois sur son refus de participer à une battle de hits avec Ja Rule expliquant que son meilleur ennemi n'avait pas assez de tubes ou alors qu'en featuring. Dans la même interview, il a aussi proposé de s'opposer à Snoop Dogg. Evidemment, cette pique n'a pas manqué de faire réagir le rappeur de Murder Inc qui a aussitôt répondu dans les commentaires de la déclaration de Fifty.

Il n'a même pas fait de posts humoristiques ou de tweets injurieux, le rappeur du Queens a juste mis un commentaire sous le post Instagram de Big Boy qui relatait l'information. "Il ne veut pas de cette pression... Et Snoop dans notre ligue ?"

Il faut dire que 50 Cent n'avait pas été tendre avec lui.

"En termes de catalogue, ça aurait plus de sens entre Snoop et moi, parce que nous pourrions rivaliser sur chaque track. Ja Rule, il a 5, 6 bons duos. Mais tous ses titres à succès, c'est lui avec Jennifer Lopez, lui et Mary J. Blige, lui et Ashanti. Lui et… une femme. Il n'a obtenu qu'un seul succès tout seul, 'Holla Holla'."

Et le producteur à succès de la série "Power" a même expliqué plus tard dans l'entretien que chacun des titres de Ja Rule devait leur succès à quelqu'un d'autre en citant Stevie Wonder et le morceau"Livin’ It Up", un tube de l'année 2001.

Encore une preuve que tous les coups sont permis dans la guerre que se livre Ja Rule et 50 Cent !