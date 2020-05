50 Cent tacle à nouveau Ja Rule

Et veut une battle avec Snoop Dogg.

On se demandait ce que faisait 50 Cent. Ok, il est bien occupé par le street-artist qui le caricature en Trump pu en 6ix9ine mais il a laissé passer tellement d'injures de la part de Ja Rule qu'on pensait qu'il en avait peut-être marre de ce beef. Que nenni ! Alors qu'on lui posait à nouveau la question quant à une éventuelle battle avec son meilleur ennemi, il a profité de sa réponse pour lui mettre une grosse balayette et propose plutôt de s'opposer à Snoop Dogg.

Ja Rule a expliqué, dans des tweets effacés depuis qu'il était le seul à s'être dressé devant 50 Cent. Il aussi lancer un montage de 50 Cent déguisé en rat. Le rappeur new-yorkais a finalement mis les points sur les i alors qu'on lui demandait encore une fois pourquoi il refusait une battle avec Ja Rule. Et il n'a pas été tendre quand il a parlé de leurs catalogues respectifs.