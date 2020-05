Eminem : quand son titre "Stan" devient réalité...

Quand la musique est prophétique...

Cette semaine, on a appris qu'un intrus s'était introduit chez Eminem et que c'est le rappeur de Detroit en personne qui l'a trouvé dans son salon. Alerté par les cris de Slim Shady, son équipe de sécurité avait pu maitriser l'individu. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur Michael David Hughes, un homme obsédé par Eminem qui le poursuit depuis des mois.

Selon TMZ, cet homme de 26 ans a déjà eu des problèmes en juin dernier. Il a été expulsé alors qu'il avait pénétré illégalement dans deux propriétés alors qu'il était à la recherche du Detroiter. L'une d'elles appartenait effectivement à Em'. Hughes aurait tenté de pénétrer une résidence à Rochester Hills, Michigan vers 2 heures du matin, réveillant le propriétaire. Bien qu'il soit parti au moment où la police arrivait sur les lieux, le propriétaire a expliquait qu'il était revenu ensuite et lui avait dit qu'il "cherchait son frère Marshall".

Au moment où les autorités sont revenues, il était parti vers une autre propriété du canton d'Oakland qui a, un temps, appartenu à Eminem. Vers 4h30, il a apparemment réussi à esquiver la sécurité et à passer le portail pour arriver jusqu'à la maison. La police a expliqué qu'elle l'avait trouvé devant la porte d'entrée en train d'appuyer sur la sonnette. Il voulait savoir où était Eminem. Les forces de l'ordre lui ont expliqué que le rappeur ne vivait plus ici et lui ont demandé de partir. Mais plus tard, ils l'ont retrouvé caché sous un lit... Pour ça, il a été condmané à 90 jours de prison et à une amende.

Quand Eminem l'a découvert chez lui, il a cette fois été arrêté pour effraction et destruction de biens. Mais ce n'est qu'ensuite qu'il a été reconnu comme étant l'homme qui avait déjà essayé de retrouver Em'. Dès qu'il a été maitrisé par Shady et sa sécurité, il a été placé en détention.

Une histoire assez flippante qui n'est pas sans rappeler celle de Stan, un fan hardcore d'Eminem dont le rappeur avait fait une chanson.