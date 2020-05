6ix9ine menacé de mort

Boosie Badazz challenge les Nine Trey Bloods

Quand il est sorti de prison, personne ne donnait cher de la peau de 6ix9ine qui a balancé tous ses complices durant son procès pour ne pas rester en prison à vie. Or, depuis sa libération, on a parlé de son rôle de troll sur les réseaux sociaux, de son clash avec 50 Cent, de ses somptueuses dépenses ou encore de son retour musical. A aucun moment, il n'a été menacé ou mis en danger ou victime d'une tentative d'assassinat. Une situation impossible à supporter pour Boosie Badazz qui exhorte les Nine Trey Bloods à faire quelque chose sans quoi, explique-t-il, ce sont des "pussy".

Avant que Tekashi ne soit libéré, Boosie Badazz avait prédit que 6i9ine ne resterait en vie qu'un petit mois après sa sortie de prison. Or, force de constater que ce délai est passé. Le rappeur de Brooklyn est sorti de prison le 1er avril et alors que nous sommes aujourd'hui le 2 mai, il est toujours vivant et prépare activement son retour musical. Une situation qu'a du mal à supporter Boozie Badazz qui, dans une nouvelle interview avec Vlad TV, exhorte les Nine Trey Bloods à passer à l'action, quitte à son montrer provocant avec le gang.

"Ce n'est pas vraiment à moi de parler de ça, mais c'est comme s'il envoyait de la m*rde aux visages des gens [qu'il a balancé] et de leurs familles. S'ils ne font rien, ce sont des 'pussy'. C'est le moment. Vous ne pouvez pas laisser un mec comme ça faire ça à votre peuple. S'ils ne font rien, ce sont des 'pussy'."

Il a ensuite précisé que ce n'était, bien sûr qu'une suggestion, mais il a également ajouté que si 6ix9ine avait balancé les siens, il serait déjà au cimetière.

La charge est violente mais semble quand même résumer ce que pense une partie du rap américain de 'Snitch9ine'... Et il fallait se douter que sa libération et son retour musical n'allait pas se dérouler sans encombre...