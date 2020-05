Booba se moque de Gims sur Twitter

Booba n'oublie pas que Gims est son ennemi.

Cela faisait longtemps que Booba n'avait pas clashé quelqu'un sur les réseaux sociaux ou, tout du moins, ne s'était pas moqué de quelqu'un. Depuis le début de la pandémie, B2O avait pris le parti d'être citoyen avant tout et de ne pas se laisser aller à des querelles stériles dans le rap. Mais, alors que Gims a annoné que son album "Ceinture Noire" dépassait les 900 000 ventes en France, le rappeur du 92I n'a pas pu s'empêcher d'ironiser.

Hier, le compte Twitter Instant RapFr félicitait Gims alors que son album "Ceinture Noire" atteignait les 900 000 ventes en France. Le rappeur de la Sexion d'Assaut retweetait l'information en ajoutant : "Merci à tous !! Je vous rassure on a déjà dépassé le million a l’international, cela ne concerne que les ventes en France". Booba qui n'oublie jamais rien de ses clashs en cours n'a pas pu s'empêcher d'intervenir en retweetant le tout avec cette pique : "Aaaahhhhh enfin des bonnes nouvelles on est vachement rassurés!!! Merci maître."

Aaaahhhhh enfin des bonnes nouvelles on est vachement rassurés!!! Merci maître ???????? pic.twitter.com/oaoBFIAdm7 — Booba (@booba) May 2, 2020

Rappelons que cette "attaque" n'est pas gratuite mais s'inscrit dans le conflit qui oppose Booba à Gims depuis plus de deux ans maintenant. Tout est parti d'une vidéo du rappeur de la Sexion d'Assaut datant d'avril 2018 dans laquelle il est explique que certains artistes gonflent leurs chiffres de streams grâce à des usines à streams situées en Inde ou en Chine. Booba s'étant senti visé avait accusé Gims de faire "de la délation" et était devenu, au même titre que Rohff, La Fouine ou Kaaris une de ses cibles privilégiées. En juillet 2018, une vidéo fuite sur Internet dans laquelle on entend Gims expliquait : "“J’ai demandé l’anéantissement de Booba. C’est à dire que j’ai demandé sa destruction pour le mal qu’il veut tenter de me faire, pour l’humiliation qu’il veut me faire.” A partir de ce moment, l'opposition entre les deux superstars a pris un tour plus violent et si elle semblait s'être tassée, le Duc a montré qu'il avait de la mémoire et vient de la faire repartir pour un tour...