6ix9ine clashe sévèrement 50 Cent

Alors que Fifty a expliqué qu'il ne voulait pas travailler avec lui.

Alors que sa sortie de prison était conditionnée à ce qu'il ne fasse pas le troll sur les réseaux sociaux ou qu'il ne se lance pas dans des beefs avec d'autres rappeurs, 6ix9ine n'a pu s'empêcher d'insulter 50 Cent tandis que le rappeur de New-York expliquait que travailler avec Tekashi allait à l'encontre de la façon dont il a grandi et des valeurs qu'on lui a inculqué. Cette déclaration a fait bondir le rappeur récemment libéré et il a immédiatement répliqué sur Instagram dans la section commentaires d'une publication de The Shade Room dans laquelle il a écrit : "Ce ne sera pas la première fois que 50 abandonne son fils… Laisse-moi juste faire mes affaires".

6ix9ine fait référence au fait que Fifty l'a un temps appelé mon fils mais surtout à la situation entre le producteur de la série "Power" et son véritable enfant, Marquise Jackson que 50 Cent ne voit plus et dont il ne veut plus entendre parler. Il avait même dit à une époque qu'il lui préférait 6ix9ine.

A la sortie de prison de 6ix9ine, 50 Cent avait été interrogé sur cette situation justement et avait ironisé dans sa réponse à la question : "Avez-vous vu votre fils ?" Il avait répondu : "Non, je n'ai pas entendu parler de 6ix9ine [...] Il est meilleur que Marquise. Je le préfère à mon enfant biologique", avait-il ajouté en rigolant.

Si 6ix9ine réplique aussi violemment, c'est qu'il prépare à fond son come-back musical annoncé pour le 8 mai prochain, le jour de son 24e anniversaire et il ne veut pas que 50 Cent, le troll quasi professionnel, interfère dans son retour.