Tory Lanez : MTV lui offre une émission !

La chaîne table sur son succès sur Instagram !

Avec le succès inattendu de son émission sur Instagram Live, "Quarantine Radio" et celui de son projet "The New Toronto 3", on avait parié que Tory Lanez serait paradoxalement un des grands gagnants de cette période de confinement. Et bien, le rappeur canadien n'aura même pas même à attendre la levée de la quarantaine pour recevoir des propositions. En effet, la chaîne de télévision MTV vient de lui proposer d'animer sa propre émission. Le média a même fait mieux, elle lui a donné 30 minutes d'antenne sans rien lui imposer ! Enfin, pour le moment. Parce que si les dirigeants de MTV ont bien compris que le Canadien était générateur d'audience, il aura du mal à transposer son succès en télé sans quelques aménagements...

C'est Tory Lanez lui-même qui a dévoilé l'information lors d'une interview donnée à Billboard. "MTV m'a proposé quelque chose, une tranche de 30 minutes, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Je sais juste que je veux faire quelque chose que mes fans apprécient. Si je finis par avoir une idée dans ce sens, j'espère, ça sera sur MTV." C'est certain que s'il reprend le concept de sa "Quarantine radio", une sorte de libre-antenne un peu fourre-tout où se pressent les invités et beaucoup de femmes qui twerkent (ce qui a valu sa suspension d'Instagram durant quelques jours), ça risque d'être compliqué à faire accepter à une grande chaîne de télévision internationale. Bon, on exagère, il a aussi lancé de grands débats et des concours. Il a même battu le record de spectateurs en live sur Instagram quand Drake est venu se joindre à lui. Autre bémol aussi pour transposer tel quel son émission à la télévision, la présence régulière d'alcool de et weed à l'image...

Toujours est-il que Tory Lanez est bien l'artiste à qui le confinement va le plus profiter. Il a très bien su jouer son jeu !