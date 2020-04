Kanye West corrige Forbes sur sa fortune

Selon Ye, le magazine aurait sous-estimé sa fortune.

On ne refera pas Kanye West. Forbes a beau le déclarer officiellement milliardaire et le faire entrer ainsi dans une caste très fermée puisqu'il est seulement le deuxième rappeur après Jay-Z à franchir ce cap, cela ne lui suffit pas. Il fallait s'en douter... Mécontent des chiffres avancés par le magazine économique, Yeezy a appelé la rédaction pour donner le vrai total de sa fortune qui s'élève, selon lui, à 3,3 milliards de dollars.

En couverture du prestigieux magazine Forbes, Kanye West est officiellement devenu milliardaire avec une fortune estimée à 1,3 milliard d'euros. Evidemment, Ye a contesté ce chiffre et a insisté sur le fait que le vrai montant était au moins trois fois supérieur. Le journaliste qui a écrit l'article, Zack O’Malley Greenburg, a révélé que peu de temps après la publication, Kanye West lui a envoyé un SMS pour contester l'estimation de Forbes.

"Ce n'est pas un milliard", a-t-il dit. "C'est 3,3 milliards de dollars car personne à Forbes ne sait compter."

Et pourtant, Forbes a bien détaillé son calcul pour arriver au milliard trois montrant que c'est surtout sa marque Yeezy que Mister West développe avec Adidas qui avait permis au rappeur de devenir milliardaire.

Comme le remarque le journaliste, l'estimation de Kanye qui tourne autour des trois milliards est uniquement basée sur l'idée que la marque Yeezy ne cesse de progresser mais, selon lui, on ne peut pas calculer ainsi car la marque est très dépendante d'Adidas.



L'opposition entre Forbes et Kanye West est bien plus profonde. En effet, plus tôt cette année alors que le magazine dressait comme tous les ans la liste des milliardaires, Yeezus n'en faisait pas encore partie. Une situation qu'il avait déjà contesté à l'époque. "Vous savez ce que vous faites, vous jouez avec moi. Je ne le prends plus au nom de Jésus."

Ceci dit, on peut quand même donnez du crédit à Kanye West. Il avait dit qu'il deviendrait milliardaire, il l'a fait. Ne reste sur sa liste que devenir président des Etats-Unis. Ne riez pas, il n'a pas dit son dernier mot...