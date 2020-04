Kodack Black veut rencontrer Donald Trump

Kodak Black a demandé ce week-end à rencontrer le président américain en tête-à-tête dans l'enceinte de sa prison. C'est le sens de la lettre qu'il a partagée dimanche sur son compte Instagram dans laquelle il demande à Donald Trump de venir lui rendre personnellement visite au sein de son établissement pénitentiaire. Le rappeur aurait "une idée géniale" à soumettre au dirigeant...

"Dites à Donald Trump de venir me voir, j'ai eu une idée géniale. J'ai pensé à quelque chose mais je l'ai rejeté car je pense que je suis fou parfois. Mais ça continue de me suivre ! Cela n'a rien a voir avec ma condamnation injustifiée. Venez me voir, j'ai eu mon masque corona."