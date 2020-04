Lil Uzi Vert et Playboi Carti se seraient battus !

Pour régler leur beef.

Avec la sortie de son nouveau titre hier, "Sasuke", Lil Uzi Vert a dû faire à toutes les interprétations possibles, notamment celles sur son beef avec Playboi Carti. Il faut dire que ses récents tweets laissaient à penser qu'il a allait s'en prendre à son "ennemi". Mais, à une question qui portait justement sur ce sujet, Lil Uzi Vert a répondu que les deux rappeurs s'étaient battus et que tout est rentré dans l'ordre.

On savait que les deux rappeurs ne s'entendaient pas mais quand Carti a sorti son nouveau "@MEH", les réactions assez bizarres de Lil Uzi Vert ont fait croire qu'il s'en prenait directement à son concurrent.

On ne sait plus trop que penser de cette situation et on en vient même à se demander si toute ce battage autour des deux artistes n'est pas une stratégie (bizarre) pour faire monter la sauce autour d'un projet ou d'un titre qu'ils auraient fait tous les deux...