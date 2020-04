French Montana vs Young Thug : pas de beef ?

Pris à partie assez violemment par Young Thug pour avoir expliqué dans une interview pour Complex qu'il avait autant de hits que Kendrick Lamar et qu'il pouvait tranquillement partager une grande scène avec lui sans rougir, French Montana a échangé des propos assez durs avec le Thugger depuis. Et les chiffres sont même venus s'en mêler. Mais dans un live avec Fat Joe, le rappeur d'origine marocaine a expliqué qu'il n'y avait pas de beef.

French Montana a ensuite poursuivi son raisonnement.

"Tu ne peux pas venir me traiter d'idiot puisqu'il s'agit d'autre chose qui n'avait rien à voir avec Kendrick et moi. C'est nul et je déteste que ça se passe comme ça parce que c'est le Ramadan et mon deuxième jour de jeûne. Je veux faire des choses positives et éviter les ennuis car à la fin de la journée, moi, Thug et Kendrick resteront trois artistes différents. Je veux juste que tout le monde fasse son truc. Je n'ai pas de beef avec lui, c'était juste une mauvaise communication."