Pour 50 Cent, Donald Trump est un "cauchemar"

Le rappeur n'a pas raté le président américain.

Et si, finalement, Donald Trump était le meilleur ennemi de 50 Cent ? Non pas que ce dernier en manque mais dès que le président américain fait un pas de travers, le rappeur new-yorkais le reprend systématiquement de volée. Evidemment avec l'énorme sortie de Trump sur les UV ou les piqures de désinfectant pour lutter contre le Covid-19, 50 Cent joue sur du velours et a qualifié le président des Etats-Unis de "véritable cauchemar".

Ni une, ni deux, 50 Cent a répondu à la suggestion du président Donald Trump de s'injecter du désinfectant pour se protéger contre la propagation du coronavirus... Le rappeur a partagé ses réflexions sur la récente sortie du dirigeant américain et alors que la plupart des gens ont été choqué par cette proposition, 50 Cent a, lui, été "époustouflé" par la recommandation de Trump et surtout sa bêtise et on le sent partagé entre le dégoût profond et une forme ironique de respect.

Dans l'image qu'il a posté sur Instagram, on voit un homme qui ressemble au président Trump avec des cheveux jaunes et une peau orange en train de boire un bidon d'un produit désinfectant, le Clorox. Dans la légende, le producteur de série a écrit : "Ce putain de mec est un cauchemar, mais je pense que je l'aime. Je n'arrive pas à croire qu'il ait dit cette connerie à haute voix."