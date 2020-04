Rap Confinement : Lestin passe du temps avec ses proches

Comment travailles-tu durant le confinement ?

Je travaille depuis chez moi, mais j’ai toujours fonctionné ainsi, donc au final cela ne me change pas vraiment mes méthodes de travail.

Est-ce que cela freine tes activités ?

Sur le processus de création, ça ne change pas vraiment mais après sur les tournages de clips et les sorties, effectivement, ça ralentit les projets. Pour le reste, ça va plus ou moins

Comment fais-tu pour y remédier ?

Je me fixe d’autres objectifs, comme être plus productif sur Instagram par exemple.

Quelles solutions as-tu trouvé pour travailler avec ton équipe ?

Avec mon équipe on travaille à distance, et au quotidien. On est tous les jours au téléphone.

Sens-tu un ralentissement de ton activité ou es-tu toujours aussi dynamique ?

Personnellement, je me trouve toujours aussi dynamique qu’avant, le confinement n’a pas vraiment eu d’impact sur moi, concernant cet aspect.

Tu as sans doute plus de temps, à quoi l'utilises-tu ?

J’ai effectivement plus de temps devant moi. Je le prends comme une chance parce que le rythme quotidien nous fait parfois oublier les choses importantes et passer du temps avec mes parents en fait partie. Donc pour répondre à la question, je passe beaucoup de temps avec mes proches et ça me fait du bien, et je le souhaite à tout le monde.