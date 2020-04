French Montana vs Young Thug : la guerre des chiffres

Après les mots, place aux chiffres.

On a coutume de dire que les chiffres ne mentent pas. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, tout est une question d'interprétation évidemment. Mais depuis que French Montana a dit qu'il avait plus de hits que Kendrick Lamar, les médias américains ont dégainé la calculette. Et comme Young Thug a insulté Montana, il a aussi été pris dans la grille de calcul. Et le résultat n'est pas forcément celui que l'on croit.

XXL s'est penché sur le nombre de titres des trois rappeurs qui ont été classés au Billboard Hot 100, le top des singles aux Etats-Unis. Rappelons que l'on ne parle pas d'albums, mais de titres qui ont eu du succès puisque French Montana a employé le terme de hit. Evidemment, être présent dans ce classement ne signifie pas tout mais il offre un instantané intéressant du succès commercial d'un morceau. C'est dans cet esprit que XXL a examiné les différents classements de French Montana, Kendrick Lamar et Young Thug.

Kendrick Lamar

Nombre de titres au Billboard Hot 100 : 48

Nombre de Top 10 : 8

Nombre de Top 20 : 13

French Montana

Nombre de titres au Billboard Hot 100 : 17

Nombre de Top 10 : 2

Nombre de Top 20 : 2

Young Thug

Nombre de titres au Billboard Hot 100 : 48

Nombre de Top 10 : 2

Nombre de Top 20 : 4

Vous pouvez retrouver le classement et la liste entière des titres classés par les trois rappeurs dans l'article de XX.

