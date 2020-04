Young Thug clashe French Montana à propos de Kendrick Lamar

Les propos de French Montana sur Kendrick Lamar n'ont pas manqué de faire réagir à la fois les fans qui en ont discuté toute la journée sur les réseaux sociaux mais aussi les artistes. Young Thug a été le plus virulent et a carrément clashé le rappeur d'origine marocaine. Dans une interview à Complex, French Montana dit qu'il avait plus de hits que le rappeur de TDE et qu'il pouvait monter sur la scène d'un festival "au coude à coude" avec lui. Il faut croire que ça n'a pas été du goût de Young Thug qui a immédiatement répliqué.

Et il n'y a pas été de main morte puisqu'il a dit :

Une phrase qu'il a agrémenté de nombreuses insultes.

Why young thug get at French like this pic.twitter.com/GSR6In4CLL — DJ Akademiks (@Akademiks) April 22, 2020

Evidemment, French Montana n'a pas pu laisser passer. Il a répliqué en postant une photo de Thugga en jupe et l'a aussi remercié d'avoir porté une robe dans le clip "No Stylist". Forcément, les choses ont dégénéré à ce stade... Et les insultes ont continué à se répandre sur les réseaux sociaux.

French montana cloaks young thug with an alleged pic of thug wearing a dress pic.twitter.com/nQfiivnjau — DJ Akademiks (@Akademiks) April 22, 2020 Et pourtant, Young Thug avait dit qu'il n'alimenterait pas le beef mais ça a été plus fort que lui. Il a accusé French d'avoir une fausse Bugatti, de faux bijoux et a même insinué qu'il était fauché. Il a ensuite impliqué Meek Mill - qui n'avait rien demandé - pour obtenir une vidéo où French Montana se fait passer à tabac. Ce dernier point a tellement fait rire Montana qu'il a offert un million de dollars au Thugger s'il y parvenait. Voir cette publication sur Instagram frenchmontana Une publication partagée par SEX!! (@thuggerthugger1) le 22 Avril 2020 à 2 :14 PDT

Mais le clash a pris une autre tournure quand Young Thug a publié des captures d'écran de DM que les deux artistes se sont envoyés l'été dernier, ce qui confirme au passage que le beef entre eux ne date pas des déclarations de French à propos de Kendrick Lamar.