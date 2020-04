Eminem a fêté ses 12 ans de sobriété

Royce Da 5'9" a pensé à lui aussi.

Eminem, on le sait, n'a pas toujours été aussi sobre. Il a eu sa période drogue-alcool-médicaments qui l'a fait grossir et a failli l'envoyer dans la tombe. Alors, le rappeur de Detroit s'est pris en main pour se remettre sur pied et prendre soin de sa santé. Hier, Royce Da 5'9" félicitait son frère pour avoir tenu 12 ans et être resté sobre. Puis, c'est Eminem lui-même qui a twitté en partageant une photo de badge des 12 ans reçus par les Alcooliques anonymes.

Royce Da 5'9" est un ami à la vie, à la mort. Hier, il a été un des premiers à féliciter le MC multi-récompensé pour sa douzième année de sobriété. La photo montre la médaille des 10 ans sur lequel le rappeur de Slaughterhouse a écrit 12 à la main avec cette légende : "On continue de compter... Fier de mon frère".

Et puis, c'est Eminem en personne qui a tweeté une photo avec sa médaille des 12 ans.