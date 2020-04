6ix9ine : Il achète des voitures et une chaîne à 300 000$ !

Pour ses premières dépenses depuis sa sortie Tekashi n'a pas fait semblant...

Hormis sur les réseaux sociaux où il a fait des siennes en trollant Tory Lanez ou en ironisant sur son statut de balance, 6ix9ine n'a pas trop fait parler de lui en-dehors de la Toile depuis sa sortie de prison. Mais ça pourrait changer. En effet, comme le rapporte le média people TMZ, le rappeur de Brooklyn aurait acheté une chaîne à 300 000 dollars et plusieurs voitures de luxe dès qu'il a mis le pied dehors ou presque...

6ix9ine a recommencé à jouer le troll sur les réseaux sociaux malgré le fait que son utilisation soit encadrée. Il doit sortir deux albums, un en anglais et l'autre en espagnol car il possède un contrat de 10 millions de dollars avec le label 10K Projects. Voilà, en résumé, ce que l'on savait de la vie du rappeur aux cheveux multicolore depuis sa sortie. Mais TMZ rapporte qu'il a été beaucoup plus loin que ça et qu'il a commencé à largement entamer le capital de ce deal.

Il aurait acheté plusieurs voitures depuis sa libération. On parle d'une Lamborghini Aventador, d'une McLaren, d'une Rolls-Royce, d'une Mercedes Benz G-Wagon et d'un Range Rover... Il se serait également offert quatre montres de luxe et une chaîne en forme de requin à 300 000$... Evidemment, il est assigné à résidence et confiné, aussi, toujours selon TMZ, il aurait effectué ses achats par le biais de personnes de confiance et via le téléphone.

Rappelons que 6ix9ine a eu le droit à une libération anticipé en raison de son état de santé et de l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le système carcéral américain.