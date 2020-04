50 Cent : une fresque le représente en Donald Trump

50 Cent rit jaune...

50 Cent est de nouveau en plein beef avec Ja Rule. Mais on doute que le rappeur de Murder Inc. soit allé aussi loin. En effet, Fifty a découvert avec surprise qu'il avait été caricaturé en Donald Trump d'abord en photo puis sur une fresque murale. C'est bien sa tête mais avec la coupe de cheveux si reconnaissable du président américain. Quand on sait à quel point les deux hommes se détestent et à quel point Fifty est critique envers l'homme politique, on voit bien l'ironie de la chose. Mais cela a moyennement fait rire le producteur de la série "Power" car cela ressemble plutôt à une vengeance.

La fresque le représente comme le 45e président des Etats-Unis et offre un très curieux croisement entre la peau noire du rappeur et les cheveux jaune/orange de Donald Trump. Mais surtout quand on connaît l'antagonisme entre les deux personnages, cela ne peut que faire sourire car un tel rapprochement est tout bonnement impossible. 50 Cent, lui, l'a moyennement pris...