Lil Uzi Vert continue ses attaques contre Playboi Carti

Vendredi, Playboi Carti a sorti un nouveau titre "@Meh" qui a immédiatement fait réagir Lil Uzi Vert. Depuis, les réseaux sociaux et les fans se posent la question : les deux rappeurs sont-ils vraiment en beef ? Jusqu'à présent aucun des protagonistes ne s'est vraiment exprimé sur le sujet et aucune attaque frontale n'a eu lieu. Mais Lil Uzi Vert a continué à poster des tweets énigmatiques, semant toujours un peu plus le doute.

Vendredi soir, alors que le producteur Maaly Raw postait une critique dithyrambique du nouveau single de Carti "@Meh", Lil Uzi Vert lui a répondu avec un émoji pleurant de rire.

On n'est pas encore vraiment dans l'attaque frontale mais on a un doute sur le fait que les messages de Lil Uzi Vert visent à féliciter Carti... Surtout qu'il a continué à en poster, tout aussi abscons et peu précis, à tel point que les internautes ne sont pas encore tout à fait certains qu'il s'agissent d'un clash en bonne et due forme même si Uzi a révélé que les deux artistes étaient en mauvais termes depuis longtemps.

Et puis lorsque le single de Carti est sorti, Uzi l'a commenté sur Instagram avec une image de la pochette et le texte "Just Meh" ce qui est assez ambiguë pour qu'on ne sache pas s'il validait le titre ou s'il s'en moquait.