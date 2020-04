Ja Rule poursuit son combat contre 50 Cent

On attendait une réponse de Fifty et c'est Ja Rule qui en a remis une couche !

Vous le savez certainement, le beef entre 50 Cent et Ja Rule est reparti de plus belle. Hier, Le rappeur de Murder Inc. expliquait qu'il avait influencé la musique du boss de G-Unit. Alors que, un peu comme un tennis, on attendait un retour, c'est finalement Ja Rule qui enfonce le clou avec une nouvelle attaque contre Fifty. Il posté une photo de "Curtis Ratson", montrant 50 Cent, Curtis Jackson de son vrai nom, avec des oreilles de rat géantes, deux dents surdimensionnées et un nez de rongeur.

Entre Ja Rule et 50 Cent, on rentre dans la bataille de mènes Internet. En réponse à la proposition de Ja Rule de faire une battle de prods en live sur Instagram, Fifty avait répondu avec son mène hyper connu où il est volant d'un cabriolet, il regarde en rigolant puis s'en va. Il va sans dire que Ja Rule ne l'a pas bien pris. Alors il a répliqué lui aussi avec un mème en écrivant en légende : "Ah tu veux faire des mèmes. "Curtis Ratson !!! Je m'ennuie à la maison !"

Evidemment, même si ça a l'air gratuit comme ça, il y a une histoire derrière tout ça. Le rat symbolise la balance et depuis le début de leur opposition, Ja Rule n'a jamais cessé de considérer 50 Cent comme un mouchard. En juillet 2019, il avait publié une vidéo d'un rat au milieu de papiers de la DEA accusant Fifty d'avoir prévenu la police dans une affaire grâce à un appel anonyme. Et dire que tout ça, ça partait juste d'une discussion entre Fat Joe et Swizz Beatz sur la possibilité d'une battle entre les deux hommes. Comme quoi, il n'est jamais bon de remettre de l'huile sur le feu...