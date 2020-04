YNW Melly demande de l'aide à Kanye West.

YNW Melly et Kanye West

Malade, le rappeur demande à Yeezy d'intervenir.

On ne sait pas s'il a des pouvoirs ou l'oreille du président Trump mais Kanye West est devenu un recours. Il a aidé à la libération d'A$Ap Rocky quand celui-ci était en prison en Suède et aujourd'hui, c'est son ancien protégé, YNW Melly, malade du coronavirus et emprisonné qui lui demande de l'aide afin de pouvoir être libéré pour se soigner.

L'équipe juridique autour de YNW Melly a bien sûr fait les choses dans l'ordre. Leur client ayant été testé positif au Covid-19, elle a, comme les avocats de 6ix9ine l'ont également fait, demandé à la justice la mise en liberté de leur client afin qu'il puisse se faire soigner dans les meilleures conditions. Mais le rappeur est accusé d'un double meurtre et les familles des victimes se sont opposées à sa libération. Et la justice ne l'a finalement pas autorisée. En conséquence, YNW Melly est resté, malade, derrière les barreaux. Désespéré, il a posté un message court mais éloquent sur Twitter dans lequel il demande à Kanye West d'intervenir.