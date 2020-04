Ja Rule prétend qu'il a influencé la musique de 50 Cent !

Une provocation de plus dans un clash qui n'en finit pas !

Evidemment, ce clash entre Ja Rule et 50 Cent dure maintenant depuis près de 20 ans. Mais on ne pensait qu'une invitation à une battle de prods sur Instagram allait aussi facilement remettre de l'huile sur le feu. La proposition du rappeur de Murder Inc. a été totalement snobée par l'ancien boss du G-Unit qui en a même remis une couche en l'accusant de vouloir faire cette battle parce que plus personne ne s'intéresse à lui. On se doutait bien que cette pique n'allait pas rester sans réponse. Et ça y est : aujourd'hui Ja Rule prétend qu'il a totalement influencé la musique de 50 Cent... Une provocation de plus dans un beef historique qui ne manque pourtant pas de déclarations tapageuses, mais il faut avouer que celle-là, elle est quand même violente...

Un simple tweet. On ne s'en rend pas toujours compte mais cela peut avoir les pires conséquences. Dans la guerre qu'il mène contre 50 Cent depuis des années, Ja Rule l'a bien compris. Il vient de lancer cette pique qui risque d'être lourde de conséquences...