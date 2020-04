Coronavirus : YNW Melly ne sera pas libéré

La décision est tombée.

A l'instar de 6ix9ine, R.Kelly et de plein d'autres prisonniers américains, YNW Melly avait demandé à être mis en liberté surveillée en attendant son procès d'autant qu'il a contracté le Covid-19 au début du mois d'avril au sein même de la prison dans laquelle il est détenu. Mais selon XXL qui a pu se procurer les documents, la demande du rappeur a été refusée par la justice.

Accusé d'un double meurtre, YNW Melly n'était pas forcément en position de force pour négocier quoi que ce soit concernant une éventuel liberté anticipée mais le rappeur déclaré positif au coronavirus au début du mois d'avril espérait que sa situation médicale parlerait pour lui. Mais, il s'est d'une part heurté aux familles des deux victimes, YNW Juvy et YNW Sakchaser, qui avaient elles aussi déposées un recours pour s'opposer à la libération anticipée du rappeur arguant que cela leur causerait "une détresse extrême" et surtout à la justice qui lui a refusé.

Pourtant, l'avocat de YNW Melly, Bradford Cohen, avait confirmé à XXL le 9 avril dernier que la requête déposée pour le rappeur concernait ses soins médicaux et qu'il serait mieux soigné dans un hôpîtal qu'au sein de la prison. Il a ajouté que l'hôpital était "équipé pour faire face au COVID-19 jusqu'à ce qu'il se rétablisse".



Melly est derrière les barreaux depuis qu'il s'est rendu à la police de Miramar, en Floride, le 13 février 2019, après avoir été inculpé de deux meutres au premier degré et de la mort de YNW Juvy et YNW Sakchaser. Les autorités ont accusé YNW Melly et son associé, YNW Bortlen, d'avoir organisé la fusillade.