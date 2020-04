Young Chop : menacé, il a 24h pour quitter Atlanta

Les frasques de Young Chop ont fini par lui attirer des problèmes.

Il fallait s'en douter, Young Chop a été menacé. Ses récentes frasques sur les réseaux sociaux et dans les rues d'Atlanta ne sont pas passées inaperçues. On a donné 24h au producteur né à Chicago pour quitter Atlanta où il réside désormais. Il faut dire que descendre dans le hood de 21 Savage pour s'en prendre à lui n'était peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eue parmi toutes les mauvaises qu'il a eu depuis le début de la quarantaine...

Alors, forcément, il a reçu des menaces. Mais Young Chop ne semble pas les prendre trop au sérieux. Dans une publication Instagram, il partage la vidéo d'un homme qui le menace tandis que lui compte une liasse de billets de 20 dollars...

L'homme dit :

"J'ai eu une conversation avec mes partenaires et je ne vais pas te mentir Young Chop, tu ne peux plus rester en ville. Nous te bannissons de cette ville. Tu en fais trop et tu penses qu'on ne va pas prendre position ? Je vais te dire quelque chose maintenant, je m'en fous d'où tu viens, tu as 24h pour quitter la ville. Puisque tu veux devenir viral en faisant n'importe quoi, on va te faire partir".

Outre le fait que ça ressemble à un mauvais western, cela n'a pas eu l'air d'émouvoir Young Chop plus que ça. Il a simplement laissé ce commentaire : "Pull up". Il a ensuite ajouté dans une ultime provocation : "J'ai posté cela il y a 20h. Il vous reste encore 4h, vous tous. Il me reste encore 4h, j'attendrais..."

Rappelons que Young Chop n'en est plus à une polémique près et qu'en quelques jours, il a insulté Meek Mill, Sean Kingston, 21 Savage, Drake, qu'il a simulé une fusillade, a été arrêté et a sorti un diss track sur lequel il s'en prend à tous les rappeurs que l'on vient d'énumérer. S'il y en a un bien un qui ne chôme pas durant le confinement, c'est bien lui...