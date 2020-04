6ix9ine trolle Tory Lanez durant la Quarantine Radio !

Avec des propos sur les balances.

Depuis sa libération, 6ix9ine semble suivre un axe de communication très particulier. A chacune des ses sorties sur les réseaux sociaux, qui restent encore exceptionnelles, il multiplie les références aux balances et aux rats. Profitant de l'exposition monstre que pouvait lui donner la "Quarantaine Radio" remise en route sur Instagram par Tory Lanez, il a, encore une fois, versé dans la provocation en s'incrustant dans le live du rappeur canadien et en menaçant de le dénoncer si ce dernier ne jouait pas un de ses nouveaux morceaux...

Et pourtant, l'équipe juridique du rappeur aux cheveux arc-en-ciel avait prévenu que son client, s'il pouvait aller sur les réseaux sociaux, n'avait pas le droit d'y faire n'importe quoi. Clairement, soit il n'est pas au courant lui-même, soit il s'en fout royalement... Son intervention dans le live de Tory Lanez, un des plus regardés sur Instagram durant cette période de confinement veut tout dire. Il écrit : "Joue ma nouvelle m*rde ou je te balance !" Tout en délicatesse et en finesse...