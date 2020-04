Harcelé, YoungBoy NBA vide son compte Instagram

A son corps défendant, YoungBoy NBA est en pleine tourmente durant ce confinement. Sa petite-amie actuelle, la fille du boxeur Floyd Mayweather, Iyanna, risque une lourde peine de prison pour avoir poignardé la mère d'un des enfants du rappeur. Dans la foulée, Kodak Black l'a mis de nouveau à l'amende, relançant le clash qui les opposent depuis plusieurs années. Sous pression, le jeune rappeur a effacé toutes ses publications Instagram en expliquant que les femmes s'en servaient pour l'incriminer.

On dit que quand les emmerdes volent, c'est toujours en escadrille. Et elles ne lâchent pas YoungBoy NBA alors que selon toute vraisemblance le rappeur n'a rien demandé à personne... Mais pour ne pas que la situation ne s'empire, l'artiste né à Bâton-Rouge a vidé entièrement son compte Instagram alors qu'il l'utilise toujours. Pendant un chat en direct avec BWay Yungy, il a expliqué les raisons de son geste.

"Vous savez pourquoi j'ai supprimé les photos de ma page ? Les femmes essaient de m'incriminer et publie des c*nneries. Mais ce sont elles qui disent de la m*rde. Je suppose qu'elles ont un mec qui a fuit quand il y a eu des problèmes. Je ne sais pas. Mais cela me dérange. Je ne veux pas que cela me perturbe."