Gucci Mane veut que ses haters meurent du coronavirus

Encore un perdu dans le confinement...

Le confinement risque de se poursuivre encore un long moment et risque de faire de plus en plus de ravages. Cela fait plusieurs jours qu'on vous explique les errements et la folie qui gagne le producteur de Chicago Young Chop. Mais une autre star du rap américain vient de craquer. Complètement. Dans un tweet, Gucci Mane a en effet demandé que ses haters soient infectés du coronavirus et en meurent. Rien que ça !

Cela avait beau être le dimanche de Pâques, Guwop n'a pas fait dans la dentelle. Il a écrit : "Je prie pour que mes ennemis meurent du coronavirus".