Quand Médine devient Médérick l'Institutueur

Attention, Médine s'incruste dans les lives Instagram !

Si vous ne le saviez pas encore, on vous l'apprend, Médine est quelqu'un de très drôle. Vous avez un doute ? On vous conseille donc de faire un tour sur ses stories Instagram. Pour le rappeur havrais, c'est un véritable espace de liberté et de divertissement. Sa femme, ses enfants en prennent pour leur grade mais ce n'est pas gratuit, lui-même ne s'épargne pas et il a beaucoup d'autodérision. Depuis le début du confinement, il apparaît d'ailleurs dans les lives de rappeurs et de personnalités sous le pseudonyme Médérick l'institutueur.

Encore une façon de se moquer de lui car on lui a souvent reproché d'être un rappeur "scolaire" qui écrivait ses rimes à la bibliothèque. Son personnage de Médérick l'institutueur est donc un pied de nez à tous ceux qui lui ont fait ce reproche. Si on parle strictement du rap, il a su s'adapter mais sa personnalité aussi a évolué, il se prend moins au sérieux, il a beaucoup d'humour. Et puis certains de ses détracteurs ont disparu alors que lui est toujours là...

Alors, aujourd'hui, il profite, rigole et s'incruste les lives Instagrams des personnalités. Son personnage de Médérick l'institutueur prend le contrôle du live pour balancer de sacrés freestyles ! C'est drôle, intelligent et ça kicke. C'est peut-être du rap de bibliothèque mais on est preneur et si on en croit les réactions des internautes, on n'est pas les seuls !.

Ici, il est avec Alban Ivanov