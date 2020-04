6ix9ine : sa petite-amie ironise aussi sur les balances

Une stratégie de communication ?

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le retour de 6ix9ine sur les réseaux sociaux ne passe pas inaperçu. Après avoir lui-même ironisé sur sa condition de balance, c'est maintenant au tour de Jade, sa fiancée de se lancer dans ce type d'humour... Heureusement que les conditions d'accès de Tekashi aux réseaux sociaux sont surveillées, sinon, on ne sait pas ce que ça aurait été...

Alors qu'il est dehors depuis une semaine à peine, 6ix9ine s'est déjà fait plusieurs fois remarqué sur les réseaux sociaux. A chaque fois, c'était pour ironiser sur son prétendu statut de balance. La première fois, il a proposé son aide sur un post sur lequel le maire de Los Angeles demandait à la population de dénoncer les entreprises qui faisaient travailler leurs salariés. La deuxième, c'est quand il a changé sa photo de profil sur Instagram se représentant en rat. Les allusions sont si grosses et les ficelles si épaisses qu'on en vient à se demander s'il ne s'agit pas d'une stratégie de communication parfaitement planifiée.

Surtout qu'aujourd'hui, on a le droit à un nouvel épisode avec Jade, sa petite-amie qui s'exprime pour la première fois depuis le retour de son bien-aimé. Elle a mis en ligne une vidéo dans laquelle elle montre la collection de récompenses (disques d'or et d'autres métaux) reçues par 6ix9ine. Le fond sonore est le titre "Kika", un des succès du rappeur et elle écrit : "Votre roi est de retour."

Elle a aussi plaisanté sur la "vraie" raison pour laquelle son boyfriend a été libérée en suivant la communication de 6ix9ine depuis sa sortie et ironisé elle-aussi sur sa réputation de balance.

"Il ne veut pas que je vous dise la raison pour laquelle ils l'ont laissé sortir parce qu'ils veulent qu'il découvre qui est à l'origine du coronavirus... Et non, il n'a pas balancé les gars. Il a juste parlé un peu..."

Il faudra voir comment la communication de 6ix9ine et de son clan va évoluer et surtout où il veut arriver. Car manier l'ironie dans cette situation reste quand même risqué, à tous les niveaux...